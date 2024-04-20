Боссы «Спартака» связывались с Юраном - клуб ищет нового тренера

Владельцы «Спартака» около недели назад звонили главному тренеру «Пари НН» Сергею Юрану. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», представители «Лукойла» интересовались мнением Юрана по поводу возможной работы в «Спартаке».

В то же время источник предполагает, что вариант с Юраном в «Спартаке» рассматривают «на всякий пожарный». Отмечается, что основным кандидатом для «красно-белых» остаётся Владимир Ивич, который в марте был уволен из «Краснодара».

Напомним, что в конце прошлой недели «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля. На временной основе с командой работает Владимир Слишкович.