Тренер «Рубина» Кузьмин: «Счёт достойный, никто на победу не наиграл»

Тренер «Рубина» Олег Кузьмин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Красная карточка Ащурматова. Есть какая-то реакция на этот эпизод?

- Честно? Момент не видел, рядом стоял боковой. Я у него спросил, он сказал, что чистая красная. Но еще не смотрел и ничего не могу сказать.

- Почему именно Вада ушел после того, как «Рубин» остался в меньшинстве. Казалось, что это один из самых креативных на поле игроков.

- Потому что мы хотели оставить трех центральных и играть в пять защитников. Вышел уже Безруков в верхнюю тройку, вышел Лазар, чтобы сыграть уже по схеме 5-3-1. Поэтому оставался Вада. Даку не хотели убирать, так как он там мог зацепиться и сбросить.

- Тесленко готовился на поле появиться, он долго разминался до эпизода с красной карточкой. Это запланированная замена, он должен был планово сегодня сыграть или появился вынужденно?

- Так сложилось по матчу. Мы рассматривали и имели в виду, если что вдруг, мы его рассматривали на замену.

- По результату что можно сказать? Что не понравилось в игре команды, что не нравится в результате?

- Я думаю, счет достойный, никто на победу не наиграл. Мы достаточно организованно оборонялись, хорошо убегали в контратаку. А то, что как и предполагали, «Локомотив» будет создавать моменты в быстрых атаках и зонах за спиной, мы это предвидели и говорили об этом. Где-то удалось справиться, где-то нет. Я думаю, результат закономерен.

- Пропущенный мяч, Баринов вообще один принимал эту передачу. Что произошло в том эпизоде, удалось ли разобраться?

- Это наша проблема - стандартные положения. После нового года. Если в конце того года мы достаточно организованно и дисциплинированно выполняли всё, то сейчас будем разбираться. Мы говорили и предупреждали, что «Локомотив» делает это постоянно, Баринов всегда в ближней зоне, но так сложилось, не разобрались, кто-то дернулся чуть раньше, кто-то не в своей позиции оказался. Будем разбираться и постараемся исправить ошибки.

- Как выглядел Рожков? Игрок вашей позиции.

- Сегодня выглядели все, в том числе и Рожков, все хорошо.