Галактионов: «Каждое очко идёт в копилку, но нам хочется выигрывать»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- По хронологии событий. Травма центрального защитника. Насколько серьезное повреждение у Фассона?

- Почувствовал дискомфорт. Надо пройти обследование и посмотреть, что будет выявлено. Поэтому были изменения в этой линии.

- Три желтые карточки за первый тайм. Обращали ли на это внимание в перерыве? Не слишком ли грубо играл «Локомотив» в первые 45 минут?

- Да нет, не грубо. Я думаю, что там были рабочие стыки, поэтому судья решил интерпретировать это как желтые карточки.

- Про красную у соперника. Почему, на ваш взгляд, «Рубин» отреагировал лучше на эту красную карточку? Сразу после в ближайшие три-четыре минуты создал сразу несколько опасных моментов. Почему «Локомотиву» не удалось в большинстве дожать соперника?

- Я думаю, что мы были раскрыты, потому что большими силами пытались атаковать и ходили завершать. В принципе, те замены, которые произошли, были как раз на усиление именно количества игроков в штрафной площади, поэтому хотели таким образом воздействовать на ситуацию. Моменты появлялись, но в большей степени такие, так скажем, подходы, а не голевые моменты из контратак, перехватов и наших ошибок.

- Два подряд ничейных результата. Что вам в этой статистике не нравится?

- Понятно, что хочется побеждать, все соскучились по победам. Понятно, что каждое очко идет в копилку, плюс одно очко и движение по таблице вверх. Но нам хочется выигрывать, и это самое главное.