«Локомотив» выиграл только один матч этой весной

«Локомотив» в последнее время не радует своих болельщиков. В субботу команда Михаила Галактионова добилась лишь ничьей в гостевом матче Премьер-лиги против «Рубина» - 1:1.

Весной «Локомотив» провёл в чемпионате и Кубке России восемь матчей. В них команда Галактионова показала такие результаты: одна победа, четыре ничьи и три поражения.

На следующей неделе «Локомотив» проведёт в Премьер-лиге два матча – против «Пари НН» (24 апреля) и «Спартака» (28 апреля). Обе игры для команды Галактионова будут гостевыми.

Добавим, что на текущую минуту «Локомотив» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.