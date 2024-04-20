Осинькин: «У нас людей, которым хватит набранных 33 очков, немного, а может быть и нет»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Балтикой».

- Если собрать на сегодняшний день всех травмированных и пропускающих предстоящий поединок, получится полноценная хорошая команда «Крылья Советов». Как в условиях кадрового дефицита подготовить команду к сегодняшнему поединку?

- Меньше про это надо разговаривать и просто готовиться, понимая, что эта ситуация уже есть, и повлиять на нее невозможно, и строить какой-то план на игру, исходя из возможностей футболистов, которые у нас есть в наличии.

- Нет в заявке Солдатенкова. А с ним что случилось?

- Была небольшая травма, сложный матч, конечно, был с Казанью. Уже в перерыве мы не решились на замену. Он доиграл до конца и очень хорошо, но дальше уже мы рисковать сегодня не могли. Мы попробовали на позавчерашней тренировке, но решили не рисковать.

- С «Балтикой» сыграли три матча в этом сезоне, два - в Кубке, один - в чемпионате. Это было в прошлом году. Соперник серьезно изменился. Какое мнение о нем у вас сложилось на сегодняшний день?

- Во-первых, изменений столько, как будто в прошлом сезоне. Прошлый год команда, конечно, тоже не добирала очков. Она была со своим лицом, очень агрессивная, не отступающая от того видения игры, которое Сергей Игнашевич прививает своим футболистам. Даже в самых сложных ситуациях, когда что-то не получалось, в любом случае команда была узнаваемая. Повлиять на состав фактически уже большой второй призыв за этот сезон. В начале сезона и в зимнее трансферное окно. Уже второй десант прибыл в «Балтику», но в целом, наверное, этот второй десант уже учитывал еще более качественных футболистов. Возможно, где-то и точечно не попали в первом круге. Это нормально и вполне естественно. Поэтому команда стала сильнее. Хоть и побеждала только в двух последних играх на протяжении всех пяти игр после паузы, я кубковые сейчас не считаю, хотя с ЦСКА один из матчей реально основной состав играл. Но эти матчи были тоже очень достойные.

- Учитывая все вышесказанное, то, что «Крылья» в двух очках от призовой тройки, а соперник в нижней части турнирной таблицы, как считаете, в сегодняшней встрече есть фаворит?

- Наверное, это вопрос для журналистов. Мы сейчас вот не должны такими категориями мыслить, потому что всё, что мы говорим, допустим, когда мы 33 очка набрали с «Уралом», все говорили: «ну вот, им этого хватит» и так далее. Это не то, что было внутри нашего коллектива. Мы там сами ставим себе задачи. И поверьте, людей, которым хватит тех 33 очков, немного, а может быть и нет. Поэтому сейчас мы набрали еще три очка. Понимая, что непростая ситуация у нас сейчас кадровая на этот матч, но мы все равно хотим набирать очки и знаем, что мы очень близко к хорошим местам вверху турнирной таблицы.