Игнашевич: «Крылья Советов» забивают на уровне «Зенита» больше всех в нашем чемпионате»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- В кубковой встрече вы дали отдохнуть игрокам основной обоймы. Одни принимали участие в матче, другие - не принимали. В целом довольны, как подготовились к предстоящему поединку, ведь времени было не так много?

- Да, сделали всё, чтобы хорошо подготовиться к этому важному матчу. Более того, у нас график до конца чемпионата через три на четвертый, поэтому будем планировать тренировочную нагрузку и игровое время оптимальное для самого боевого состава.

- Разбирая игру соперника, как планируете выстраивать игру с «Крыльями»? Ведь у них серьезные кадровые проблемы.

- Ну да, понимаем, знаем состав, который сюда прилетел. Но в то же время знаем, насколько сильна сегодняшняя команда. Она забивает на уровне «Зенита» больше всех в нашем чемпионате. При таком убаюкивающем стиле команда вольно включается и неплохо играет на выезде. Разобрали игру команды и постараемся противопоставить ей свои сильные качества.

- Как мы видим, основная обойма в команде уже сформировалась. По выздоровлении Гассама и Фамейе, у них же нет никакой гарантии, что они будут игроками стартового состава?

- Конечно, гарантии нет ни у кого, но мы, безусловно, ждем Фамейе, очень жалко, что его нет надеемся, что через недельку-две он появится в общей группе.

- Как проходит восстановление Гассама?

- Гассама? Еще, думаю, недели три-четыре.