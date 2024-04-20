Салихова противопоставила Эмери Карпину

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, противопоставила Унаи Эмери Валерию Карпину. Ранее в прессе появилась информация о том, что Эмери рассматривают как кандидата на пост главного тренера «Барселоны».

«Эмери сватают в «Барселону», а Карпин всё в «Спартак» не может пробиться. Футбол всех расставляет по местам», - цитирует Салихову Sport24.

Стоит сказать, что в прессе регулярно появляются слухи о возможном возвращении Валерия Карпина на пост главного тренера «Спартака». В настоящий момент специалист тренирует «Ростов» и национальную сборную России.