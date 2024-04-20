Гол Вады «Локомотиву» и ответка Баринова: «Рубин» вдесятером доиграл ничью в день рождения клуба

В первом субботнем матче 25-го тура Российской премьер-лиги на «Ак Барс Арене» сошлись отмечающий 66-летие клуба казанский «Рубин» и московский «Локомотив». Из-за дисквалификаций по жёлтым карточкам у хозяев этот матч пропускали Игор Вуячич и Иву Угучукву, у гостей – Марио Митай.

Также у «Рубина» дисквалифицирован главный тренер Рашид Рахимов – по мотивам истории прошлого тура против «Крыльев Советов». Его на бровке подменял легенда «рубиновых» старший тренер Олег Кузьмин. Казанцы подходили к отчётному матчу на фоне двух подряд выездных поражений – от «Оренбурга» и как раз от «Крыльев».

«Локомотив» в прошлом туре сыграл увлекательную ничью в московском дерби, позволив ЦСКА отыграть в концовке два мяча. Если «железнодорожники» собираются вешать себе на шею бронзовые медали, им надо регулярно побеждать. А не ждать, что они тихой сапой выберутся на третье место, в то время как все конкуренты продолжат терять очки.

Разминкой в игре на первых минутах стали удары Даку и Пиняева, взятые вратарями. Самошников, замыкая в голкипера прострел слева от Пиняева, нарушил правила. Затем Самошников сам сделал пас Пиняеву к правому углу вратарской. Сергей слишком сильно пробросил мяч дальше вперёд мимо Дюпина, и сфера отправилась за пределы поля.

21-я минута – гол «Рубина». Даку устремился с правого фланга в чужую штрафную площадь. Отклеился от Фассона и обвёл Морозова. После этого пустился в поперечный дриблинг перед Лантратовым. Далеко отпустил от себя мяч? По факту получился своеобразный голевой пас Ваде. Тот подкатился, опередил Сильянова и проткнул круглого в пустую цель (1:0).

Фассон получил травму и был заменён на Тикнизяна. А Грицаенко легко слева внедрился в штрафную площадку и пробил в ближний угол в руки Лантратова. Как-то не в своей тарелке находилась оборона «Локомотива». То ли не настроились, то ли не понимали, что им делать на футбольном поле. Пора было уже сосредоточиться.

При этом в атаке гости целенаправленно использовали проникающие пасы низом. Глушенкова так снабдили мячом, но там угол обстрела образовался неудобный, и пришлось Максиму слишком уходить в сторону. Казанцы тоже были не прочь вываливаться один на один. Шабанаджай так выскочил, однако Ненахов подкатом перевёл мяч на угловой.

К перерыву визитёры сумели сравнять счёт. Глушенков подал угловой справа на ближнюю штангу, а Баринов головой пробил чётко и результативно (1:1). Капитан «Локомотива» оказался в числе тех, кто получил жёлтую карточку в первом тайме. Она у него восьмая в чемпионате. Морозов схлопотал себе четвёртую.

Забив в раздевалку, могли гости забить и из раздевалки, но Глушенков с правого полуфланга ударил мимо дальнего угла. Вскоре всё ещё набирающий форму Тикнизян ошибся, сзади на левом фланге подарив мяч Шабанаджаю. Тот коротко отпасовал на Даку, приложившемуся в правый угол, который прикрыл Лантратов.

«Локомотив» стремился вырвать победу в позиционной игре, а «Рубин» – в ответных выпадах. У москвичей на замену вышел Сулейманов, заработавший численное большинство гостям. Ашурматов и Грицаенко взяли Тимура в коробочку на входе в штрафную площадь, и арбитр Кукуляк показал Рустаму прямую красную карточку..

Вдесятером «Рубин» не отказался от контригры. Даку с правого фланга ворвался в штрафную, пробил в ближний угол – там Лантратов. Появившийся на поле Дзюба не сыграл роль джокера. «Локомотив» безуспешно бодался об чужие редуты, поэтому итогом ничья стала. «Локомотив» и «Рубин» этой весной выиграли в РПЛ лишь по разу.

Кирилл Иванцов