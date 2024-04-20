Баринов заработал дисквалификацию

В субботу «Рубин» и «Локомотив» встречаются в рамках двадцать пятого тура Российской премьер-лиги. По ходу первого тайма жёлтую карточку получил капитан московской команды – полузащитник Дмитрий Баринов.

Для Баринова это восьмая жёлтая карточка в текущем чемпионате России. Это означает, что следующий матч полузащитник пропустит по причине дисквалификации.

Отметим, что в ноябре Баринов уже пропускал игру против «Ахмата» из-за перебора жёлтых карточек в этом сезоне Премьер-лиги.

По ходу первого тайма дисквалификацию на следующий матч заработал и Евгений Морозов, а Лукас Фассон получил травму. В общем, головной боли у Михаила Галактионова теперь хватает.

Следующий матч РПЛ «Локомотив» проведёт 24 апреля – против «Пари НН».