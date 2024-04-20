Фассон угодил в лазарет «Локомотива»

Субботнюю программу двадцать пятого тура Российской премьер-лиги открывает матч между «Рубином» и «Локомотивом». Рулевому московской команды Михаилу Галактионову пришлось делать перестановку в составе уже по ходу первого тайма. Дело в том, что защитник Лукас Фассон получил травму. На 29-й минуте на замену вышел Наир Тикнизян.

О травме Фассона Галактионов наверняка расскажет после игры, будем следить за новостями.

Отметим, что по ходу первого тайма другой защитник «Локомотива», Евгений Морозов, получил жёлтую карточку, и следующий матч РПЛ он пропустит по причине дисквалификации.

Следить за матчем «Рубин» - «Локомотив» можно в текстовой трансляции.