«Локомотив» потерял Морозова на один матч

В субботу «Локомотив» проводит гостевой матч двадцать пятого тура Премьер-лиги против «Рубина». По ходу первого тайма жёлтую карточку получил защитник московской команды Евгений Морозов. Для 23-летнего футболиста это предупреждение стало четвёртым в нынешнем чемпионате. Это означает, что следующий матч Морозов пропустит из-за дисквалификации.

Следующую игру Премьер-лиги «Локомотив» проведёт в среду, 24 апреля, - против «Пари НН» на поле соперника. Это будет перенесённый матч 21-го тура. Дальше «железнодорожники» будут играть в гостях у «Спартака» - дерби пройдёт 28 апреля.