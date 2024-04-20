Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» потерял Морозова на один матч

20 Апреля 2024 • 14:29 Комментировать
Рубин
1:1
Локомотив Москва
1 3.10 X 3.25 2 2.50
перерыв

В субботу «Локомотив» проводит гостевой матч двадцать пятого тура Премьер-лиги против «Рубина». По ходу первого тайма жёлтую карточку получил защитник московской команды Евгений Морозов. Для 23-летнего футболиста это предупреждение стало четвёртым в нынешнем чемпионате. Это означает, что следующий матч Морозов пропустит из-за дисквалификации.

Следующую игру Премьер-лиги «Локомотив» проведёт в среду, 24 апреля, - против «Пари НН» на поле соперника. Это будет перенесённый матч 21-го тура. Дальше «железнодорожники» будут играть в гостях у «Спартака» - дерби пройдёт 28 апреля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Евгений Морозов

Новости по матчу

Сегодня, 20 Апреля
14:34
Фассон угодил в лазарет «Локомотива»
14:29
«Локомотив» потерял Морозова на один матч
14:26
Прорыв Даку и удар Вады: «Рубин» повёл в матче с «Локомотивом»
14:03
Галактионов: «Помимо Дзюбы контракты заканчиваются у большой группы игроков, в том числе и у тренерского штаба»
13:53
Кузьмин: Рахимов, как и все дисквалифицированные тренеры, будет в ложе
13:30
«Рубин» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
02:02
Рубин - Локомотив: где смотреть прямую трансляцию онлайн
19 Апреля
22:21
Актуальная ставка и прогноз на матч Рубин — Локомотив РПЛ — 20 апреля 2024
21:29
Колосков: Пиняев не готов к АПЛ, туда попадают только лучшие
20:43
В ближайшее время реконструируют стадион «Локомотив»
20:32
Борис Игнатьев считает, что Пиняеву рано переходить в «Манчестер Сити» или «Челси»
18:47
Черевченко: Уверен, что Дзюба ещё поиграет
18:03
Бышовец — о «Локомотиве»: «Здесь — и критика, и ожидание быстрого результата»
17:58
Семшов назвал топ-лиги, которые подойдут Пиняеву 1
17:47
Агент Сафонов: «Сомневаюсь, что Пиняев потянет уровень АПЛ»
17:40
Идову рассказал, есть ли у него доверие к Галактионову
17:37
Семшов: Пиняев не дотягивает до уровня «Челси» и «Манчестер Сити»
17:25
Мостовой верит, что «Манчестер Сити» и «Челси» следят за Пиняевым
16:56
Селюк: «Информация про Пиняева и АПЛ – это полный бред»
15:52
Нигматуллин ответил, сможет ли «Локомотив» одолеть «Рубин»
15:45
Гладилин: «Если Глушенков заиграет в Европе, это пойдёт на пользу сборной России»
14:58
Португальский агент: Скорее всего, интерес к Пиняеву со стороны «Манчестер Сити» есть
14:40
Семшов рассказал, в каком случае Дзюба летом может закончить карьеру
13:18
Агент Крассо: «К моему клиенту есть интерес из России»
12:24
Пименов: «Если «Локомотив» не планирует подписывать форварда, значит, нужно продлевать контракт с Дзюбой»
12:18
Пиняев заинтересовал два топ-клуба АПЛ
18 Апреля
21:48
Бывший игрок сборной СССР посоветовал Дзюбе уехать из России
20:47
Ставка и прогноз на матч Рубин — Локомотив чемпионата России — 20 апреля 2024
20:15
Владимир Быстров подверг критике игроков «Локомотива» Пиняева и Салтыкова
18:25
Гуренко считает Глушенкова ведущим игроком «Локомотива»
15:12
«Локомотив» объявил о продлении контракта с Самошниковым
15:11
Наумов: «Я не думаю, что такой Дзюба – спасение для «Локомотива»
15:05
Билялетдинов — о будущем Дзюбы: «Артём — это атакующий потенциал «Локомотива», его можно сохранить»
14:54
Тренер «Рубина» Рахимов дисквалифицирован
14:26
У Дзюбы отреагировали на последние слухи
00:58
Ставка и прогноз на точный счёт матча Рубин — Локомотив РПЛ — 20 апреля 2024
17 Апреля
20:52
Актуальная ставка и прогноз на матч Рубин – Локомотив чемпионата России – 20 апреля 2024
16:49
Из-за Дзюбы «Локомотив» покинет тренер нападающих
16:43
Дзюба выступил с речью в «Локомотиве»
15:01
Наумов: «Уход Антона Миранчука из «Локомотива» — это потеря»
14:09
Агент рассказал, из каких топ-лиг есть интерес к Тикнизяну
10:40
Агент Рыбуса: «Пока мы не обсуждали новый контракт с «Рубином»
16 Апреля
17:23
Наумов: «Не угадаешь, нужно ли сейчас уезжать Пиняеву»
16:59
Наумов рассказал, в чём Пиняев лучше Аршавина
16:08
Смородская: «Антону Миранчуку рано ехать в Европу»
15:46
Агент Барбоза: «Мировые скауты теперь внимательно будут следить за Салтыковым и Пиняевым»
14:55
Сенников: «Руководство «Локомотива» должно быть довольно работой Галактионова»
11:41
Шалимов: «Акинфеев извинился, но уж очень хороший удар получился у Самошникова»
10:32
Агент Рыбуса: «Надеюсь, в ближайшее время увидим Мацея на поле»
15 Апреля
17:41
Булыкин: Антона Миранчука не возьмут в европейский топ-клуб 1
17:25
«Локомотив» повторил достижение чемпионского сезона по поражениям в 23 турах
16:58
Колосков: «Матч «Крылья Советов» — «Рубин» удивил своей бестолковостью»
14 Апреля
15:18
Агент Худякова рассказал, какие варианты для продолжения карьеры рассматривает голкипер
14:33
Агент Антона Миранчука заявил, что его клиент на 99 процентов покинет «Локомотив»
14:11
Терёхин: «Локомотив» прогадал с заменами в матче с ЦСКА»
13:53
Аршавин: «Глушенков стоит 10-15 миллионов евро»
13:43
Наумов: «Глушенков — футболист европейского уровня»
09:31
Футболист «Локомотива» Ньямси рассказал, когда вернётся на поле после травмы
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РУБИН ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Фанаты обсуждают реакцию Лунина после победного пенальти «Реала» В «Барселоне» изменили решение по Хави Холанн высказался после вылета из Лиги чемпоинов Лунин прокомментировал провальный пенальти Бернарду Силвы Тухель высказался о встрече с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов Видаль рассказал, кого считает самым талантливым игроком в истории футбола Звёздный игрок попросил отпустить его из «Барселоны» Кейн рассказал, что думает о встрече «Баварии» с «Реалом» в полуфинале Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед»
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 В «Барселоне» изменили решение по Хави
Спортивные новости
Рекорды Кучерова, слабый сезон Овечкина: топ-5 самых результативных россиян в НХЛ в сезоне 2023/2024 Максим Кузнецов оценил стиль «Локомотива» при Никитине Канарейкин: Пока финал Кубка Гагарина не зажёгся Кожевников оценил стиль «Локомотива» в первой игре финала Кубка Гагарина Бывший защитник «Динамо» сделал прогноз на исход финала Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Перерыв
Рубин Рубин
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
1
2.45 3.25 2.80
Видео
20.04.24 в 16:30
Балтика Балтика
Крылья Советов Крылья Советов
2.80 3.20 2.49
Видео
20.04.24 в 19:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Ахмат Ахмат
1.63 3.90 5.00
Видео
21.04.24 в 14:00
Пари НН Пари НН
Динамо Москва Динамо Москва
3.35 3.35 2.13
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Апреля
14:50 · Россия. Премьер-лига
Баринов позволил «Локомотиву» отыграться в матче с «Рубином»
14:34 · Россия. Премьер-лига
Фассон угодил в лазарет «Локомотива»
14:29 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» потерял Морозова на один матч
14:26 · Россия. Премьер-лига
Прорыв Даку и удар Вады: «Рубин» повёл в матче с «Локомотивом»
14:03 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Помимо Дзюбы контракты заканчиваются у большой группы игроков, в том числе и у тренерского штаба»
13:53 · Россия. Премьер-лига
Кузьмин: Рахимов, как и все дисквалифицированные тренеры, будет в ложе
13:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
Новиков: «Содержанием игры как раз доволен, а вот счёт, на мой взгляд, мог быть намного крупнее»
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
13:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Нефтехимик» разгромно победил «Тюмень»
13:06 · Россия. Премьер-лига
Глушенков и Пиняев - в основе «Локомотива» на матч с «Рубином»
12:34 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Интересно посмотреть, как будет играть «Спартак» после увольнения Абаскаля»
12:24 · Россия. Премьер-лига
РФС составил расписание матчей ЦСКА и «Зенита» в финале Кубка России
12:11 · Россия. Премьер-лига
РПЛ объявила расписание матчей на заключительные туры сезона
11:59 · Россия. Премьер-лига
Радченко дал комментарий по матчу «Ростова» и «Спартака»
11:53 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Уход Карпина в «Спартак» может стать сильным ударом для «Ростова»
Все новости
Рекомендуем