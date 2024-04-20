Галактионов: «Помимо Дзюбы контракты заканчиваются у большой группы игроков, в том числе и у тренерского штаба»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».

- Победный состав, говорят, не меняют. Но с ЦСКА победить не удалось, а состав тот же. Настолько всё понравилось?

- Нас удовлетворил тот отрезок матча, когда мы довольно таки хорошо играли и вели в счете. Исключаем последнюю 10-минутку. Поэтому было удовлетворение по качеству и тем действиям, что мы требовали от ребят, поэтому приняли решение, что изменений в составе не будет.

- «Локомотив» пропустил с угловых больше всех, а фишка «Рубина» в этом сезоне - реализовывать стандарты. Стандарты казанской команды - сегодня главное оружие соперника?

- Много факторов, и стандартные положения, и определенные нюансы по деталям игры. Мы это тоже проговорили. Посмотрим, как будут реализованы эти идеи. Мы тоже поправки сделали в этом компоненте. Посмотрим, насколько удастся их тоже реализовать.

- Ньямси, как его состояние, насколько он готов, когда мы его увидим на поле?

- Он вернулся в общую группу. Что касается его здоровья, он здоров. Понятно, что вопрос игрового тонуса и его состояния. Но в случае необходимости может выйти и помочь команде на определенный отрезок времени.

- Болельщики «Локомотива» не поймут, если не спрошу. Гуляет в прессе информация о том, что Дзюба проводит последний сезон в «Локомотиве». Насколько это близко к правде, на ваш взгляд?

- Вы правильно сказали, что это «гуляет». Гуляет информация, поэтому не надо обращать внимание на слухи, мы готовимся к игре, Артём - часть нашего коллектива, мы все вместе сосредоточены на решении, выполнении текущей задачи. Всё остальное будет решаться в конце сезона, потому что контракты заканчиваются у большой группы игроков, в том числе и у всего тренерского штаба. Все решения будут приниматься в конце сезона по всем моментам. Еще раз повторюсь, что он хорошо работает, часть нашего коллектива и готов помочь команде в выполнения всех задач на сегодня.