Кузьмин: Рахимов, как и все дисквалифицированные тренеры, будет в ложе

Тренер «Рубина» Олег Кузьмин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- Где только дисквалифицированные тренеры по ходу сезона не смотрели матчи своих команд. Где сегодня будет смотреть футбол Рашид Маматкулович?

- Наверное, как и все тренеры, на стадионе, в ложе.

- Кто-то на базу уезжает. А он здесь, да?

- Да, он здесь и будет в ложе.

- Две серьезные потери - Вуячич и Иву. Оборона в последнее время у «Рубина» - не самое надежное место. Насколько это ключевые игроки для казанской команды прямо сейчас?

- Безусловно, это ключевые игроки. Для нас это потеря, но с другой стороны это шанс для тех, кто их будет заменять. Это их шанс показать и доказать, что они тоже достойны выходить в стартовом составе.

- Заметили любопытную деталь: «Рубин» показывает неубедительный результат после длительной паузы. Так было на старте сезона. И так было после зимней паузы. Как будто начинает раскачиваться «Рубин». Это совпадение просто дважды в сезоне, или в этом есть какая-то логика?

- Мне кажется, это стечение обстоятельств. В начале сезона одно - у нас там новая команда. На старте сезона у нас только пришли новички. Сейчас это всё по-другому, достаточно неплохие матчи. По результату, понятно, это никого не устраивает, но по игре, в принципе, неплохие матчи. Где-то не повезло, где-то невынужденные ошибки, которые можно было не делать. Это стечение обстоятельств на самом деле.

- Ментально как-то меняется раздевалка? Когда два матча без забитых мячей, как это влияет на команду?

- Не то, чтобы без забитых. Конечно, меняется, тяжело на психологию, когда ты проигрываешь две игры, готовиться. Всё это сложнее, но у нас с этим проблем нет, старались это убрать.