Глушенков и Пиняев - в основе «Локомотива» на матч с «Рубином»

В матче 25-го тура чемпионата России казанский «Рубин» на своем поле примет московский «Локомотив». Тренерские штабы назвали стартовые составы команд на предстоящую встречу.

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Ашурматов, Зотов, Вада, Шабанхаджай, Йочич, Даку.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Фассон, Баринов, Миранчук, Карпукас, Глушенков, Пиняев.

Матч между «Рубином» и «Локомотивом» пройдет сегодня, 20 апреля, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.