Московский «Спартак» находится в поиске нового главного тренера после отставки Гильермо Абаскаля. Испанца уволили 14 апреля.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», Владимир Ивич и Паскаль Янсен - не единственные кандидаты на пост тренера в «Спартак». Назначение нидерландца вообще очень маловероятно. Есть ещё несколько иностранных специалистов, с которыми ведутся переговоры.

После 23 матчей Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 35 баллов и занимают седьмое место в турнирной таблице. Московская команда проведет ближайший матч против «Ростова» на выезде.