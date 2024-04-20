Канчельскис: «Интересно посмотреть, как будет играть «Спартак» после увольнения Абаскаля»

Экс-игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о нынешних игровых кондициях московского «Спартака». В рамках 25-го тура Премьер-лиги «красно-белые» на выезде сыграют против «Ростова».
«Посмотрим, как они сыграют с «Ростовом». Будет интересно посмотреть, как будет играть «Спартак» после матча с «Зенитом» и увольнения Абаскаля, а также в каком состоянии находится команда», - передает слова Канчельскиса «Чемпионат».
Матч «Ростова» и «Спартака» состоится в воскресенье, 21 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.
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