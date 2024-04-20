Канчельскис: «Интересно посмотреть, как будет играть «Спартак» после увольнения Абаскаля»

«Посмотрим, как они сыграют с «Ростовом». Будет интересно посмотреть, как будет играть «Спартак» после матча с «Зенитом» и увольнения Абаскаля, а также в каком состоянии находится команда», - передает слова Канчельскиса «Чемпионат».