РФС составил расписание матчей ЦСКА и «Зенита» в финале Кубка России

Пресс-служба Российского футбольного союза опубликовала расписание финальных матчей Пути РПЛ и второго раунда полуфинала Пути регионов Кубка страны.

Путь РПЛ. Финал:

2 мая (четверг), 19:15

ЦСКА – «Зенит».

15 мая (среда), 20:45

«Зенит» – ЦСКА.

Путь регионов. Полуфинал. Этап 2:

1 мая (среда), 18:00

«Динамо» – «Спартак».

2 мая (четверг), 19:15

«Ростов» – «Балтика».

Напомним, что действующим обладателем трофея является московский ЦСКА. В финале прошлого сезона Кубка России подопечные Владимира Федотова победили «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).