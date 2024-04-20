РФС составил расписание матчей ЦСКА и «Зенита» в финале Кубка России

Пресс-служба Российского футбольного союза опубликовала расписание финальных матчей Пути РПЛ и второго раунда полуфинала Пути регионов Кубка страны.
Путь РПЛ. Финал:
2 мая (четверг), 19:15
ЦСКА – «Зенит».
15 мая (среда), 20:45
«Зенит» – ЦСКА.
Путь регионов. Полуфинал. Этап 2:
1 мая (среда), 18:00
«Динамо» – «Спартак».
2 мая (четверг), 19:15
«Ростов» – «Балтика».
Напомним, что действующим обладателем трофея является московский ЦСКА. В финале прошлого сезона Кубка России подопечные Владимира Федотова победили «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).
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