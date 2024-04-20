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Идову заявил, что хотел бы стать тренером эксклюзив

20 Апреля 2024 • 12:09 Комментировать

Бывший защитник «Локомотива» и «Химок» Брайн Идову в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» порассуждал о борьбе за чемпионство и «Химках».

- Борьба за золото в этом сезоне идет очень серьезная. Сменится ли чемпион?

- После матча «Зенита» с «Краснодаром» не думаю, что питерцы кому-то уступят первое место. Это ситуация, как в Англии с «Манчестер Сити». Если эта команда даже буксует в какие-то моменты, то конкурентам надо пользоваться этим шансом. А если «Манчестер Сити» выходит вперед, то шансов никому уже не оставляет.

- Почему у «Зенита» получается такой сложный сезон?

- Потеря Малкома сказалась, приход новых ребят тоже. Потому что игровые связи надо наработать, какие-то задумки воплотить. Поэтому была забуксовка. Плюс всем надоело, что «Зенит» постоянно побеждает, и другие клубы хотели это остановить.

- Вам не кажется, что питерцам нужны новые идеи? Возможно, даже новый тренер?

- А зачем что-то менять, когда все получается? В этом сезоне не все так гладко, но они сейчас на первом месте с четырехочковым отрывом. Итог – это самое важное.

- Вам не кажется, что в следующем сезоне «Зениту» будет еще сложнее?

- Это будет зависеть от самой команды и от того, насколько конкуренты смогут навязать борьбу. «Динамо» было очень близко, но потом посыпалось и сейчас борется за третье место. «Краснодар» выдал лучшую игру за последние пару сезонов. Но потом неуверенно вышел после сборов и растерял много очков. Я смотрел, как играет «Зенит» в последних матчах. Он обыгрывает всех на классе.

- «Химки» выйдут в РПЛ?

- После первых трех весенних туров я думал, что «Химки» сто процентов выйдут. Особенно после победы над «Краснодаром» в Кубке. Но потом было неожиданное поражение от «Нефтехимика» и «Енисея». При этом команда много напропускала мячей. Появились опасения за «Химки». В ФНЛ идет ожесточенная борьба. Конкуренция хорошая. Но зная Талалаева, как он настроен вывести команду обратно в РПЛ, химчанам это по силам.

- В РПЛ тоже идет ожесточенная борьба в нижней части  таблицы. Есть предположения, кто вылетит?

- До возобновления чемпионата я на сто процентов был уверен, что вылетят «Сочи» и «Балтика». Сейчас мне нравится, как играет «Сочи». У южан были ничьи с хорошими соперниками. С ЦСКА они должны были выигрывать. «Балтика» тоже играет интересно. Не знаю, кто может себе позволить выиграть в Грозном 7:1. «Ахмат» сдает позиции, как и «Урал». Поэтому тяжело сказать, кто в итоге вылетит.

- Расскажите, как у вас дела? Чем занимаетесь?

- У меня новый виток в жизни – медиафутбол. Это интересно и придает энергии и сил. Пока мне все нравится и в футбольном плане, и в медийном. 

- В футболе не хотите остаться в какой-то должности?

- Были мысли, что если не играть профессионально, потому что еще могу туда вернуться, поскольку не закончил карьеру, то вижу себя тренером. Агентом или менеджером не хочу быть, потому что слишком много стресса. У тренера, конечно, тоже, но мне было бы это интересно.

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- Кто у вас любимый тренер?

- Нравится Гвардиола, Клопп и Хаби Алонсо. В чемпионате России симпатизирую Семаку. Команда выигрывает, у нее хорошая тактика. Даже когда он работал в «Уфе», выжимал из нее максимум. Как человек Семак хороший, и правильно себя позиционирует. Еще выделю Валерия Карпина. У него постоянно меняется состав команды, но он лепит из нее прогрессирующий, современный футбол.

- Вам не кажется, что в «Зените» любой тренер стал бы чемпионом?

- Пока Семака не уберут, мы этого не узнаем. Хотя были же тренеры, например, Виллаш-Боаш, который не смог выиграть чемпионство. Хотя у него была другая команда и конкуренция тоже. Многие задают такой вопрос про Семака, и я сам так думал. Но там огромное давление, и любой другой тренер может его не выдержать. А Семак что-то привнес в команду. Со стороны кажется, выпусти бразильцев, дай им мяч, и они сами все сделают. Но это сто процентов не так.

Елена Григорьевская

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