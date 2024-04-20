Радченко дал комментарий по матчу «Ростова» и «Спартака»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко рассказал, чего ждет от поединка 25-го тура чемпионата России между «Ростовом» и столичным «Спартаком».

«За «Ростов» придёт поболеть большое количество фанатов - это, конечно, будет преимуществом для них. Тем более, когда приезжает «Спартак», это вдвойне интересно для всего края», - передает слова Радченко «Чемпионат».

Матч состоится на стадионе в Ростове-на-Дону завтра, 21 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. В преддверии этого поединка «Ростов» занимает восьмое место, а «Спартак» находится на седьмой строчке.