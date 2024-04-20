Балахнин: «Уход Карпина в «Спартак» может стать сильным ударом для «Ростова»

Российский тренер Сергей Балахнин поделился мнением о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«Потенциальный уход Карпина в «Спартак» может оказаться серьёзной потерей и сильным ударом для «Ростова». Все уже видели, как было без него», - цитирует Балахнина Legalbet.

Напомним, что «Ростов» встретится со «Спартаком» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги. Матч состоится в воскресенье, 21 апреля, и начнется в 20:30 по московскому времени. После 23 поединков «красно-белые» набрали 35 очков и занимают седьмое место. «Ростов» с 34 баллами идет на восьмой позиции.