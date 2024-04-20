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Жуков: «Джикия вернётся в стартовый состав «Спартака»

20 Апреля 2024 • 11:47 Комментировать

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказал мнение о дальнейших перспективах защитника Георгия Джикии в московском «Спартаке».

«Джикия неплохо вышел и показал себя в матче против «Зенита». Он настоящий капитан команды, поддерживающий ее дух. Думаю, Джикия в ближайшее время вернется в стартовый состав», - приводит слова Жукова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Георгий принял участие в 11 поединках, не отметившись голевыми действиями. После 23 туров чемпионата России спартаковцы набрали 35 баллов и находятся на седьмой позиции в турнирной таблице.

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Спартак Москва Александр Жуков Георгий Джикия ещё теги
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