Жуков: «Джикия вернётся в стартовый состав «Спартака»

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказал мнение о дальнейших перспективах защитника Георгия Джикии в московском «Спартаке».
«Джикия неплохо вышел и показал себя в матче против «Зенита». Он настоящий капитан команды, поддерживающий ее дух. Думаю, Джикия в ближайшее время вернется в стартовый состав», - приводит слова Жукова «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне Георгий принял участие в 11 поединках, не отметившись голевыми действиями. После 23 туров чемпионата России спартаковцы набрали 35 баллов и находятся на седьмой позиции в турнирной таблице.
Бан пользователя