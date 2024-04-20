Названы шансы Янсена возглавить «Спартак»

Нидерландский специалист Паскаль Янсен вряд ли возглавит московский «Спартак». Как сообщает «Спорт-Экспресс», назначение 51-летнего тренера в российский клуб маловероятно.

Ранее в прессе сообщалось, что Янсен и экс-наставник «Краснодара» Владимир Ивич являются главными претендентами на работу в «Спартаке».

«Красно-белые» на прошлой неделе отправили в отставку испанца Гильермо Абаскаля. Он руководил «народной командой» с лета 2022 года.

После 23 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 35 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице. В ближайшем матче чемпионата страны «красно-белые» на выезде сыграют с «Ростовом».