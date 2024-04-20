По примеру «Спартака»: кто бы возглавил «Ливерпуль», если бы выбирали легенды клуба

«Ливерпуль», как и «Спартак», в настоящий момент озабочен поиском нового главного тренера. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» фантазирует, кого бы лоббировали легенды мерсисайдцев, будь они так же заметны, как ветераны москвичей.

«Спартак» и «Ливерпуль»: Два разных подхода

«Спартак» и «Ливерпуль» сходны тем, что обладают огромной фанатской аудиторией, из-за чего интерес к обоим клубам довольно высокий. Российские и английские СМИ активно обсуждают, кто может возглавить клубы. При этом взгляд на обсуждение разный. Потенциального тренера «Ливерпуля» выбирают, исходя из тактических соображений. Уже довольно много аналитических материалов, которые смотрят на кандидатуры Рубена Аморима, Роберто де Дзерби и других.

В свою очередь при обсуждении тренера «Спартака» в приоритет многими берётся его национальность. В частности, ветераны и легенды «красно-белых» уверены, что клуб должен принять «свой», знающий, что такое «философия» команды. В итоге выбор так или иначе сводится к Валерию Карпину и Станиславу Черчесову. Ведь заморскому наставнику не понять «душу русскую», и «уже слепой понимает, что «Спартаку» не нужен иностранец». Интересно было бы предположить, кого бы по такому признаку сватали в «Ливерпуль».

Стивен Джеррард

Самое интересное, что легенду «Ливерпуля» действительно рассматривали в качестве кандидата на смену Юргену Клоппу. Правда, было это три-четыре года назад, когда Джеррард всерьёз считался тем, кто сменит немца. Поработав с юношеской командой «Ливерпуля» (кстати, сыграв с ней против «Спартака»), легенда мерсисайдцев принял «Рейнджерс». В Шотландии Джеррард добился успеха, приведя клуб из Глазго к первому чемпионству за десять лет!

В 2021-м англичанин вернулся на родину в «Астон Виллу», и многие поклонники «Ливерпуля» предвкушали, как их любимец наберётся опыта в Премьер-лиге и сменит Клоппа. Реальность оказалось суровой. Джеррард ничего не показал в Бирмингеме, а клуб болтался в подвале таблицы. Терпение руководства «Астон Виллы» лопнуло, когда команда спустя год работы наставника была на 17-м месте. Сменил его экс-«тренеришка» «Спартака» Унаи Эмери, и результат налицо. Испанец поднял команду в первом сезоне в зону еврокубков, а во втором сделал из неё претендента на попадание в Лигу чемпионов. Джеррард же уехал в Саудовскую Аравию, где работает с «Аль-Иттифаком» и не претендует сменить Клоппа.

Пол Инс

Уже год как без работы один из лучших английских футболистов 90-х, причём с опытом игры в одном из лучших иностранных чемпионатов. В «Ливерпуль» Инс перебрался из миланского «Интера», у него есть опыт выступления на крупных турнирах в составе сборной Англии. Он наглядный пример того, что в Премьер-лиге засилье иностранных тренеров, которые мешают пробиваться своим. Инс возглавлял «МК Донс», «Блэкпул», «Рединг» и ещё ряд команд из низших дивизионов. Нет сомнений, что он открыт к предложению с «Энфилда».

Всерьёз, конечно, Инса никто рассматривать не будет, ведь за 7 приходов в разные клубы он лишь однажды в среднем набирал больше двух очков на матч. Ну и справедливости ради признаем, что он больше времени в течение своей карьеры провёл не в «Ливерпуле», а в «Манчестер Юнайтед».

Кенни Далглиш

Наконец-то всерьёз перестали обсуждать возвращение в «Спартак» Олега Романцева, который уже давно отошёл от тренерской работы. Хотя ещё пару лет назад при смене наставника в стане «красно-белых» фамилия прославленного специалиста постоянно возникала. Интересно, что в отличие от москвичей «Ливерпуль» однажды поддался подобной ностальгии. Далглиш был последним наставником мерсисайдцев до Юргена Клоппа, который выиграл чемпионство в сезоне-1989/90. После череды иностранных специалистов, которые работали с разной степенью успеха, руководство английского клуба вернуло шотландца.

В 2011-м Далглиш возглавил «Ливерпуль» после 11 лет перерыва в карьере (до этого в 2000-м он был наставником «Селтика»). Шотландец принял команду в январе на 13-м месте и поднял на 6-е. Однако в следующем сезоне «Ливерпуль» финишировал лишь восьмым, проиграл в финале Кубка, но завоевал Кубок лиги. В целом работа Далглиша была признана неудовлетворительной, и никто из болельщиков не расстраивался из-за ухода легенды. Скорее лишь осталось «послевкусие», что Король Кенни уже не тот. В этом смысле спартаковцам повезло больше: Олег Романцев всё же остался в их памяти успешным тренером.

Не англичане, но «свои»

Специфика Премьер-лиги заключается в том, что там было больше иностранцев, что позволяет большему числу легионеров получать статус легенд клуба. По этой причине «Ливерпуль» мог бы вспомнить про Дирка Кюйта, который строит карьеру в Нидерландах. Фернандо Торрес и вовсе считает, что перерос молодёжную команду «Атлетико» и готов работать во взрослом футболе.

Правда, из шуточного нарратива выбивается «свой» Хаби Алонсо. Однако его хотели пригласить в «Ливерпуль» не по той причине, что он знает «мерсисайдский ДНК», а из-за успехов в Германии. Всё же чемпионство в Бундеслиге чуть выше ценится, чем первое место в Польше или Венгрии.

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