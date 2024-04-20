Павлюченко: «Чемпионская гонка в РПЛ закончена»

Экс-форвард столичного «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Считаю, что чемпионская гонка в РПЛ закончена. Несомненно!» - передает слова Павлюченко «Чемпионат».

Напомним, что после 23 туров чемпионата России единолично лидирует петербургский «Зенит». На счету подопечных Сергея Семака 47 баллов. Вторым с 46 очками идет «Краснодар», однако подопечные Мурада Мусаева провели на одну игру больше. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» с 38 баллами.