«Рубин» поздравил болельщиков с днём рождения клуба

Пресс-служба казанского «Рубина» посредством социальных сетей поздравила болельщиков с днем рождения клуба.

«Рубину» - 66 лет. В этот день мы поздравляем наших болельщиков, ведь «Рубин» - это вы», - говорится в публикации клуба.

В ближайшем поединке казанская команда на своем поле встретится с московским «Локомотивом». Матч состоится в субботу, 20 апреля, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

После 23 туров чемпионата России «Рубин» набрал 32 балла и занимает девятое место в турнирной таблице. «Железнодорожники» находятся на пятой строчке.