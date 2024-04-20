Маклаков оценил игру «Спартака» без Промеса

Болельщик московского «Спартака» Алексей Маклаков в разговоре с журналистами поделился мнением об игре «народной команды» без нидерландца Квинси Промеса. Нападающий был арестован в ОАЭ.

«На игре «Спартака» сказывается отсутствие Промеса, по ходу сезона приходится перестраивать игру. Но это не значит, что Саша Соболев или Игнатов не могут хорошо сыграть. Все в их руках», - передает слова Маклакова «Спорт-Экспресс».

После 23 туров чемпионата России «Спартак» набрал 35 баллов и находится на седьмой позиции в турнирной таблице. В следующем матче столичный клуб встретится с «Ростовом» на выезде.