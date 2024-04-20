Масалитин: «ЦСКА придётся сильно потрудиться, чтобы победить «Ахмат»

Экс-игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о поединке «армейцев» и грозненского «Ахмата» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги.

«Мне кажется, в «Ахмате» было проведено собрание после матча с «Балтикой». На матч с ЦСКА команда приедет мотивированная, «армейцам» придётся сильно потрудиться, чтобы победить», - приводятся слова Масалитина на страницах «Чемпионата».

Напомним, что в прошлом туре «Ахмат» потерпел разгромное поражение со счетом 1:2.

Матч между ЦСКА и грозненским клубом состоится сегодня, 20 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.