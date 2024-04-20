Мостовой высказал мнение о матче «Ростова» и «Спартака»

Экс-футболист сборной России, а ныне эксперт Александр Мостовой поделился мыслями о предстоящем матче между «Ростовом» и московским «Спартаком» в рамках 25-го тура Премьер-лиги.

«Домашний стадион даст преимущество «Ростову». Тем более, когда, если не сейчас обыгрывать «Спартак», который натерпелся с посторонним человеком?» - передает слова эксперта «Чемпионат».

Матч между «Ростовом» и «Спартаком» состоится завтра, 21 апреля, на стадионе в Ростове-на-Дону. Начало встречи запланировано в 20:30 по московскому времени. Перед этим матчем команда Карпина занимает восьмое место, а подопечные Слишковича находятся на седьмой строчке.