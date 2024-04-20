Названы два главных кандидата на место тренера «Спартака»

Московский «Спартак» подыскивает нового главного тренера после отставки испанца Гильермо Абаскаля. Специалиста уволили 14 апреля после гостевого поражения от «Сочи» (0:1).

Как стало известно «Чемпионату», «красно-белые» выбирают нового наставника из двух кандидатов. Речь идет о нидерландском тренере Паскале Янсене и бывшем рулевом «Краснодара» Владимире Ивиче. Окончательный выбор сделает член совета директоров «Спартака» Павел Жданов.

После 23 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке «красно-белые» на выезде сыграют против «Ростова».