Бояринцев: «Игроки «Ростова» любят Карпина, они ещё больше включатся в матче со «Спартаком»

Бывший игрок московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался о поединке между «Ростовом» и «красно-белыми» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги.

«Ростов» является раздражителем для «Спартака» и без полных трибун. Мы знаем спартаковское прошлое Карпина. Футболисты любят Карпина, поэтому ещё больше включатся в игре со «Спартаком», - передает слова Бояринцева «Чемпионат».

Матч состоится в Ростове-на-Дону в воскресенье, 21 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Перед этим поединком «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Спартак» находится на седьмой строчке.