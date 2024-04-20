Маклаков: «Слишковича не можем рассматривать как кандидатуру на пост главного тренера «Спартака»

Известный актер и болельщик столичного «Спартака» Алексей Маклаков в беседе с журналистами поделился мыслями об и. о. главного тренера «красно-белых» Владимире Слишковиче.

«Слишковича мы не можем рассматривать как серьезную кандидатуру на пост главного тренера «Спартака». Это человек, который просто помогал Абаскалю», - передает слова Маклакова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. После 23 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 35 баллов и занимают седьмое место в турнирной таблице. В ближайшем матче «народная команда» встретится с «Ростовом».