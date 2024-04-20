Сенников оценил шансы «Локомотива» победить «Рубин»

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о предстоящем поединке между казанским «Рубином» и «железнодорожниками» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги.

«Стоит ожидать, что «Локомотив» продолжит играть в интенсивный футбол. Считаю, что у команды очень хорошие шансы одержать победу в Казани», - передает слова Сенникова телеканал «Матч ТВ».

Матч «Рубина» и «Локомотива» состоится сегодня, 20 апреля, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. После 23 туров казанцы занимают девятое место в турнирной таблице, а москвичи – пятое.