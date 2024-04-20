Камоцци: «Чалов может забивать в Европе, а не только в России»

Футбольный функционер Франко Камоцци высказался об игре центрального нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в нынешнем сезоне. По мнению итальянца, российский форвард может проявить себя в Европе.

«Чалов умеет забивать, а это главное. Он сможет это делать в Европе, не только в России. Он уже знает, что такое европейский футбол», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В текущей игровой кампании Чалов провел 33 поединка за «армейский» коллектив. На счету нападающего 13 забитых мячей и четыре голевые передачи. Недавно нападающий подписал новый трудовой договор с ЦСКА. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2025 года.