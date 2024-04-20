Агент ответил, вернётся ли Чистяков в «Зенит»

Агент Андрей Талаев, который представляет интересы защитника «Сочи» Дмитрия Чистякова, дал комментарий по поводу будущего своего клиента. Полноценный контракт футболиста принадлежит петербургскому «Зениту».

«У Чистякова аренда - конечно, он вернётся в «Зенит» по окончании сезона. Что дальше? Уже будем смотреть. Сейчас никто ничего не загадывает», - передает слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Чистяков принял участие в десяти поединках, в которых не отметился голевыми действиями. Срок действующего трудового соглашения между Дмитрием и петербургским клубом рассчитан до середины 2025 года. Его рыночная стоимость составляет два миллиона евро.