Бубнов спрогнозировал победителя матча «Ростов» - «Спартак»

В поединке 25-го тура российского чемпионата московский «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом». Своим мнением по этому матчу поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«2:1. Хозяева выглядят предпочтительнее, играют на домашнем стадионе. Спартаковцам будет не легче, чем с «Зенитом». Там «красно-белые» играли плохо, им просто повезло. Здесь удача может отвернуться», - передает слова Бубнова Sportbox.

Встреча «Ростова» и «Спартака» состоится в воскресенье, 21 апреля, начало запланировано в 20:30 по московскому времени. После 23 туров подопечные Валерия Карпина занимают восьмое место, а «красно-белые» находятся на седьмой позиции.