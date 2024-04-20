Прогноз на матч «Балтика» - «Крылья Советов» от Бубнова

В рамках 25-го тура Российской премьер-лиги калининградская «Балтика» на своем поле примет самарские «Крылья Советов». Об этом поединке высказался футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:0. «Балтика» в последнее время выглядит неплохо и играет на домашнем поле. Калининградской команде просто некуда деваться - нужно побеждать», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Калининграде сегодня, 20 апреля. Начало встречи запланирован в 16:30 по московскому времени. В преддверии поединка «Балтика» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Крылья Советов» находятся на шестой строчке.