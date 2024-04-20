Быстров негативно высказался о «Спартаке»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владимир Быстров высказал мнение о поединке между «Ростовом» и московским «Спартаком» в рамках 25-го тура чемпионата России.

«Дожили до момента, когда «Ростов» является явным фаворитом в игре со «Спартаком». У «Ростова» есть тренер, есть игра. У «Спартака» - обиженные футболисты, непонятный тренер, никакой игры», - передает слова Владимира телеканал «Матч ТВ».

Матч состоится на стадионе в Ростове-на-Дону в воскресенье, 21 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. В преддверии поединка «Ростов» занимает восьмое место в таблице, а «красно-белые» находятся на седьмой строчке.