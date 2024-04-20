Карпин ответил на вопрос о трансфере Пиняева в топ-клуб АПЛ

Главному тренеру сборной России и «Ростова» Валерию Карпину задали вопрос о возможном переходе полузащитника московского «Локомотива» Сергея Пиняева в английский клуб.
«Меня это мало волнует, первый раз слышу. Спросите у британских СМИ, что там и как. Рано ли ему переезжать в Европу? Вообще ничего не думаю по этому поводу, его жизнь, его карьера», - передает слова российского специалиста «Советский спорт».
Ранее в прессе появилась информация об интересе к Пиняеву со стороны лондонского «Челси» и «Манчестер Сити».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 19-летний футболист провел 22 поединка, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
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