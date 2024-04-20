Карпин ответил на вопрос о трансфере Пиняева в топ-клуб АПЛ

«Меня это мало волнует, первый раз слышу. Спросите у британских СМИ, что там и как. Рано ли ему переезжать в Европу? Вообще ничего не думаю по этому поводу, его жизнь, его карьера», - передает слова российского специалиста «Советский спорт».