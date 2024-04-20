Бубнов назвал точный счёт матча ЦСКА - «Ахмат»

25-й тур Российской премьер-лиги продолжится поединком между столичным ЦСКА и грозненским «Ахматом». Об этой встрече поделился мнением бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов.

«2:0. От этой игры не стоит ждать особой интриги в плане результата. «Красно-синие» должны побеждать. У «Ахмата» сейчас всё плохо. Адиев еще не успел разобраться с командой», - цитирует эксперта Sportbox.

Матч состоится сегодня, 20 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. ЦСКА занимает четвертое место в таблице РПЛ, а «Ахмат» находится на 15-й позиции.