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Бубнов назвал точный счёт матча ЦСКА - «Ахмат»

20 Апреля 2024 • 07:25 Комментировать (1)

25-й тур Российской премьер-лиги продолжится поединком между столичным ЦСКА и грозненским «Ахматом». Об этой встрече поделился мнением бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов.

«2:0. От этой игры не стоит ждать особой интриги в плане результата. «Красно-синие» должны побеждать. У «Ахмата» сейчас всё плохо. Адиев еще не успел разобраться с командой», - цитирует эксперта Sportbox.

Матч состоится сегодня, 20 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. ЦСКА занимает четвертое место в таблице РПЛ, а «Ахмат» находится на 15-й позиции.

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Dida16
20 Апреля 2024 в 08:26
3:1 цска
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