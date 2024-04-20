Бубнов предсказал победителя матча «Рубин» - «Локомотив»

В рамках 25-го тура чемпионата России состоится поединок между казанским «Рубином» и московским «Локомотивом». Об этой встрече высказал мнение футбольный аналитик Александр Бубнов.

«1:2. «Рубин» в последнее время часто теряет очки. «Локомотиву» же с его мощной атакой без разницы, где играть. «Железнодорожники» сейчас и выше казанцев в таблице, и сильнее на поле», - передает слова Александра Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Казани сегодня, 20 апреля, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Перед этой встречей «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице, а «Локомотив» находится на пятой строчке.