​Сафонов: «Живём сегодняшним днём, а не вчерашними играми»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал итоги очередного матча его «Краснодара» в российском чемпионате. Он заверил, что команда оправилась после не самого удачного матча с питерским «Зенитом», что и было видно в действиях игроков «Краснодара», которые забили «Факелу» два безответных мяча.

- Мы не зацикливаемся на результате прошлого матча, мы жили сегодняшнем матчем - это было заметно по игре, по результату. Ребята молодцы - не стали концентрироваться на неудачах, смотрели вперед и видели только возможности, - цитирует слова Сафонова Rusfootball.info.

В следующем туре российского чемпионата «Краснодар» примет «Балтику».