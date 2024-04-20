​Кади: «Верим в первое место»

Полузащитник «Краснодара» Кади прокомментировал итоги очередного матча его «Краснодара» в российском чемпионате. Его клуб сыграл с «Факелом» и выиграл со счётом 2:0. Кади заверил, что его команда не отказывается от амбиций побороться за чемпионский титул, несмотря на то, что в последних турах дела команды идут не лучшим образом.

- Да, действительно - сейчас это наша цель. Мы будем дальше играть, зарабатывать очки и бороться за чемпионство. Сейчас у нас впереди шесть игр и мы думаем только о них, - цитирует слова Кади Rusfootball.info.

В следующем туре «Краснодар» примет «Балтику».