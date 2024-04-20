​Са: «Очень рад, что смог помочь команде»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Са прокомментировал итоги очередного матча его «Краснодара» в российском чемпионате. Са забил во вчерашнем матче против «Факела» и его клуб выиграл со счётом 2:0. Он рад тому, что его усилия позволяют команде добиваться успехов, хотя и не столь очевидных, как в первой половине чемпионата.

- В последних трех играх я выходил и проводил хорошие минуты. Очень рад забитому голу, но в первую очередь рад, что помог команде. Джон - очень хороший игрок, всегда стараюсь найти его, но стоит выделить не только его. Помогает и Сперцян, и Кади., - цитирует слова Са Rusfootball.info.

В следующем туре «Краснодар» примет «Балтику».