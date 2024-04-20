​Джон Кордоба: «Это нелегко, но мы должны пробовать»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба заверил, что в его команде не отказываются от борьбы за чемпионский титул, несмотря на не лучшие результаты после рестарта чемпионата. До зимнего перерыва «Краснодар» лидировал в турнирной таблице, но сейчас уступил инициативу в пользу питерского «Зенита». Кордоба забил во вчерашнем матче против «Факела» и его клуб выиграл со счётом 2:0.

- Я всегда счастлив помочь своей команде и очень доволен, что вышло таким образом - результат и мой вклад в это. Нужно продолжать бороться. Мы должны продолжать делать свою работу знаем что будет нелегко, но что с этим поделать? Мы должны хотя бы попытаться, - цитирует слова Кордобы Rusfootball.info.

В следующем туре «Краснодар» примет «Балтику».