Мусаев высказался о краткосрочном контракте с «Краснодаром»

Наставник «Краснодара« Мурад Мусаев после победы над «Факелом» (2:0) в 25-м туре первенства страны высказался о своём краткосрочном контракте.

«Вы знаете, когда я первый раз работал главным тренером, у меня был неограниченный, можно сказать, пожизненный контракт. Пришёл определённый момент, и я покинул «Краснодар». То, что сейчас контракт на 2,5 месяца, это не проблема«, — приводит слова специалиста издание Sport24.

Стоит отметить, что данная победа временно приблизила «Краснодар» на расстояние в один балл к «Зениту». У команд 46 и 47 очков соответственно.

Петербургский клуб завтра, 21 апреля, примет дома «Оренбург». Встреча запланирована на 16:15 по московскому времени.