​Защитник «Факела»: «Краснодар изменился»

Неудача постигла воронежский «Факел» в 25-м туре российского чемпионата - воронежцы проиграли со счётом 0:2 «Краснодару». Защитник «Факела» Игорь Калинин считает поражение заслуженным, по его мнению, соперник проявил больше воли и стремления к победе, чем явно удивил воронежцев. Калинин сравнил положение вещей с 2018 годом, когда он сам выступал в составе «быков».

- «Краснодар» изменился, когда я был - было больше паса, больше открываний, другие игроки были. Сейчас команда больше заточена на результат. Кордоба опытный нападающий, Эдик Сперцян здорово играет. Стилистика команды здорово изменилась, - цитирует слова Калинина Rusfootball.info.

Сейчас «Краснодар» занимает второе место в РПЛ.