Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Защитник «Факела»: «Краснодар изменился»

19 Апреля 2024 • 23:42 Комментировать
Краснодар
2:0
Факел

Неудача постигла воронежский «Факел» в 25-м туре российского чемпионата - воронежцы проиграли со счётом 0:2 «Краснодару». Защитник «Факела» Игорь Калинин считает поражение заслуженным, по его мнению, соперник проявил больше воли и стремления к победе, чем явно удивил воронежцев. Калинин сравнил положение вещей с 2018 годом, когда он сам выступал в составе «быков».

- «Краснодар» изменился, когда я был - было больше паса, больше открываний, другие игроки были. Сейчас команда больше заточена на результат. Кордоба опытный нападающий, Эдик Сперцян здорово играет. Стилистика команды здорово изменилась, - цитирует слова Калинина Rusfootball.info.

Сейчас «Краснодар» занимает второе место в РПЛ.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел Краснодар Игорь Калинин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 20 Апреля
00:09
Мусаев высказался о краткосрочном контракте с «Краснодаром»
19 Апреля
23:42
​Защитник «Факела»: «Краснодар изменился»
23:38
Кайо провёл сотый матч за «Краснодар»
23:28
​Гендиректор «Факела»: «Команда перестала быть наглой на поле, будем разбираться»
23:00
Пономарёв: «Игроки «Краснодара» обязательно пободаются за второе место»
22:50
Деменко — о чемпионской гонке в РПЛ: «Борьба продолжается»
22:13
Деменко – о чемпионской гонке РПЛ: «Вся борьба ещё впереди»
21:55
Ташуев: «Сами себе два гола организовали»
21:54
«Краснодар» ни разу не проиграл в сезоне РПЛ с Кайо в составе
21:42
Мусаев: «Я не думаю о чемпионской гонке»
21:28
Са - о чемпионской гонке: «В конце посмотрим, что произойдет»
21:25
Са признан лучшим игроком матча «Краснодар» - «Факел»
21:19
«Краснодар» сыграл лишь второй матч без пропущенных голов за 14 туров
21:14
«Факел» впервые проиграл при Ташуеве три раза подряд
20:59
«Краснодар» потушил «Факел» голами легионеров и продолжил погоню за «Зенитом»
20:50
«Краснодар» близок к победе над «Факелом» после гола Кордобы
20:41
Гол Са в ворота «Факела» стал тысячным голом в истории «Краснодара»
20:25
Дебютный юбилейный гол Са позволил «Краснодару» повести в игре с «Факелом»
18:58
Ташуев: «Я прекрасно знаю стиль «Краснодара», всё же далеко не последний человек, который был к этому причастен»
18:51
Мусаев: «После «Зенита» в тот же вечер переключились на «Факел»
18:29
Бышовец объяснил, почему «Краснодар» уволил Ивича
18:07
Сперцян и Кордоба — в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Факелом»
15:06
Ставка и прогноз на матч Краснодар — Факел чемпионата России — 19 апреля 2024
13:34
Булыкин высказался о шансах «Краснодара» на чемпионство
12:40
Таранов: Мне внушает надежду приход Мусаева в «Краснодар»
11:39
Широков назвал главную проблему «Краснодара», мешающую ему стать чемпионом
02:02
Краснодар - Факел: где смотреть прямую трансляцию онлайн
18 Апреля
20:32
«Факел» опубликовал забавный ролик перед игрой с «Краснодаром»
16:09
Вячеслав Литвинов: «Думаю, «Краснодар» сможет выдержать темп «Зенита»
17 Апреля
23:00
Актуальная ставка и прогноз на матч Краснодар — Факел чемпионата России — 19 апреля 2024
18:03
Бушманов не верит в «Краснодар»
15:29
Бубнов: «В «Краснодаре» хотели играть в атакующий футбол после ухода Ивича? Вот и получили»
14:00
Ставка и прогноз на точный счёт матча Краснодар — Факел РПЛ — 19 апреля 2024
13:54
Силкин: «Краснодар» свой шанс на чемпионство уже упустил»
00:58
Ставка и прогноз на матч Краснодар – Факел чемпионата России – 19 апреля 2024
16 Апреля
17:14
Сафонов ответил, есть ли разница между Ивичем и Мусаевым
17:00
Сафонов назвал главную проблему «Краснодара»
16:39
Мирзов может вернуться в РПЛ
11:25
Орлов: «Пари НН» и «Факел» должны быть обеспокоены тем, чтобы остаться в Премьер-лиге»
09:33
Орлов считает, что у Мусаева в «Краснодаре» нет авторитета 1
09:18
Орлов: «Матч «Зениту» проиграл Галицкий»
15 Апреля
16:41
Нигматуллин: «Мы видим сейчас не тот «Краснодар», который был в первом круге»
16:32
Мостовой: «Увольнение Ивича — это безумие»
15:55
Магаль: «Уверен, что «Факел» останется в РПЛ»
14:59
Камоцци считает увольнение Ивича ошибкой руководства «Краснодара» 1
10:51
Олусегун: «В матче с «Зенитом» судья мог и лучше работать»
09:18
Калинин: «У «Факела» никаких проблем нет»
14 Апреля
20:05
Калинин: «Факел» точно не вылетит в этом году»
10:10
Кастаньо — о поражении от «Зенита»: «Во второй половине встречи мы потеряли концентрацию»
09:58
Олусегун: «Мне хорошо в «Краснодаре», никогда не говорил, что могу покинуть клуб»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Фанаты обсуждают реакцию Лунина после победного пенальти «Реала» В «Барселоне» изменили решение по Хави Хави ответил Энрике, который сказал, что «ПСЖ» вышел бы в полуфинал и без удаления Араухо Холанн высказался после вылета из Лиги чемпоинов Тухель высказался о встрече с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов Лунин прокомментировал провальный пенальти Бернарду Силвы Мбаппе написал три слова после разгрома «Барселоны» 4:1 Кейн рассказал, что думает о встрече «Баварии» с «Реалом» в полуфинале Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд В «Барселоне» изменили решение по Хави На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
Кожевников рассказал, кто победит в финале Кубка Гагарина Канарейкин: Финал Кубка Гагарина пока не впечатляет Вайсфельд рассказал, чего ждёт от финала Кубка Гагарина Максим Кузнецов: «Локомотиву» вообще трудно даются голы Кожевников: «Магнитке» просто больше повезло в первой игре с «Локомотивом» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Краснодар Краснодар
Факел Факел
2
0
1.58 3.80 5.80
Видео
20.04.24 в 14:00
Рубин Рубин
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.45 3.25 2.80
Видео
20.04.24 в 16:30
Балтика Балтика
Крылья Советов Крылья Советов
2.80 3.20 2.49
Видео
20.04.24 в 19:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Ахмат Ахмат
1.63 3.90 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Апреля
00:09 · Россия. Премьер-лига
Мусаев высказался о краткосрочном контракте с «Краснодаром»
19 Апреля
23:42 · Россия. Премьер-лига
​Защитник «Факела»: «Краснодар изменился»
23:38 · Россия. Премьер-лига
Кайо провёл сотый матч за «Краснодар»
23:28 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор «Факела»: «Команда перестала быть наглой на поле, будем разбираться»
23:05 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис: «Зенит» никому не собирался отдавать чемпионат»
23:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» остановили разыгравшуюся «Родину» и возглавили Первую лигу
23:00 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Игроки «Краснодара» обязательно пободаются за второе место»
22:50 · Россия. Премьер-лига
Деменко — о чемпионской гонке в РПЛ: «Борьба продолжается»
22:42 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» заявили, что Майга ждёт визу для полёта в Германию
22:23 · Россия. Премьер-лига
Влут рассказал о своём физическом состоянии
22:13 · Россия. Премьер-лига
Деменко – о чемпионской гонке РПЛ: «Вся борьба ещё впереди»
22:07 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Балтики» уверен, что клуб останется в РПЛ
21:55 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Сами себе два гола организовали»
21:54 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» ни разу не проиграл в сезоне РПЛ с Кайо в составе
21:42 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «Я не думаю о чемпионской гонке»
Все новости
Рекомендуем