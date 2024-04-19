Кайо провёл сотый матч за «Краснодар»

Вечером пятницы «Краснодар» уверенно обыграл воронежский «Факел». Встречались коллективы в рамках 25 тура Российской премьер-лиги. «Быки» одержали уверенную победу над оппонентами – 2:0.

В составе «Краснодара» играл бразильский защитник Кайо Панталеао. Как сообщает пресс-служба «быков», эта игра стала для него сотой, юбилейной за «Краснодар».

Кайо 28 лет, этот футболист в «Краснодаре» уже довольно давно – с 2019 года. За время выступлений в команде Кайо успел поиграть за «быков» и в еврокубках, в том числе в Лиге чемпионов.

Статистика не врёт – в этом сезоне в Кайо «Краснодар» смотрится очень уверенно в обороне.