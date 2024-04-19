​Гендиректор «Факела»: «Команда перестала быть наглой на поле, будем разбираться»

Воронежский «Факел» потерпел поражение в начавшемся 25-м туре российского чемпионата, команда проиграла «Краснодару» со счётом 0:2. У руководства воронежцев есть свой взгляд на произошедшее и причины поражения. По словам генерального директора клуба Романа Асхабадзе, футболисты утратили на поле наглость, которая ранее помогала им, что называется, «брать крепости»:

- Не получилось забить, не получилось быть «наглецами». Перестали быть наглыми в определённых матчах - это вопрос, который мы будем разбирать, - цитирует слова Асхабадзе Rusfootball.info.

В следующем туре «Факел» примет дома «Крылья Советов».