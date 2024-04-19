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​Канчельскис: «Зенит» никому не собирался отдавать чемпионат»

19 Апреля 2024 • 23:05 Комментировать
Зенит
...
Оренбург
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21.04 16:15

Питерский «Зенит» прибавил после возобновления чемпионата, команда Сергея Семака вернула себе лидерство в турнирной таблице и создаёт задел, который, возможно, позволит ей стать чемпионом досрочно. Бывший футболист российской сборной и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает это закономерным:

- Я еще в начале сезона сказал, что «Зенит» будет первым, а остальные команды будут бороться за оставшиеся места. «Зенит» не отдаст чемпионство, кто-то из клубов может приблизиться к ним, но не так, чтобы претендовать на титул, - цитирует слова Канчельскиса Betonmobile.ru.

В субботу «Зенит» примет в домашнем матче «Оренбург».


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Канчельскис

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