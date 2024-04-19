Пономарёв: «Игроки «Краснодара» обязательно пободаются за второе место»

Владимир Пономарёв, ветеран московского ЦСКА отреагировал на то, что «Краснодар» добыл победу над воронежским «Факелом» в рамках стартовавшего 25 тура РПЛ. Южане дома выиграли у середняка таблицы с уверенным счётом – 2:0.

«Хорошую игру в этом матче провели краснодарцы, обязательно пободаются за второе место. За первое, конечно, не смогут. Уверен, «Зенит» станет чемпионом, но за второе место борьба развернётся очень серьёзной», - говорит Пономарёв для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, победа временно приблизила «Краснодар» на расстояние в один балл к «Зениту». У команд 46 и 47 очков соответственно.